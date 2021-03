En pleno escándalo por la muerte de Maradona, anuncian que Matías Morla se casa con una joven estudiante

En vísperas de la marcha que reclama el esclarecimiento de la muerte de Diego Maradona, anunciaron que quien fuera el abogado del ídolo del fútbol se casará. Este martes, en Intrusos (América TV), comentaron que Matías Morla ya habría sacado turno en el registro civil.

El periodista Rodrigo Lussich reveló algunos detalles en su sección Los Escandalones en el legendario programa de espectáculos y chimentos. En este momento, según afirmó Lussich, la futura esposa del letrado se encuentra en Europa, comprando la tela para el vestido de novia o el vestido en sí. Zafi, apodo con el cual se conoce a la joven en cuestión, también es estudiante de abogacía.

Por su lado, Adrián Pallares comentó: “La verdad que Matías la pasó muy mal antes de que Diego falleciera. Él tuvo episodios de angustia y de tristeza, se sentía muy mal. Nos cuentan que Zafi lo acompañó en todo este tiempo y que ha sido muy contendora e incluso, que fue uno de los motores para que él pueda seguir adelante”.

Además, según los conductores de Intrusos, la joven tiene muy buena relación con los hijos de quien sería su inminente marido.

En medio del debate, la panelista Paula Varela lanzó: “¿No les parece una mojada de oreja casarse en ente momento y mostrarse públicamente? Me parece para analizar. No creo que Morla sea un ingenuo de nada y me parece que todo tiene que ver con una estrategia”.

En el programa también contaron que Matías Morla estaría tramitando una visa para instalarse en el exterior. Lussich agregó: “Creo que él tenía absoluta intención de que no se supiera este casamiento”.