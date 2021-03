Sofía Jujuy no pudo ocultar su emoción y se quebró en vivo: "Tuvimos momentos difíciles"

Tiempo atrás, trascendió que Sofía Jujuy había tenido una reunión con las autoridades de América TV por los conflictos que tenía con sus compañeros de Informados de todo. En la última emisión del ciclo, la modelo aprovechó para decir algunas palabras al aire y se expresó sobre los supuestos problemas que había entre los miembros del equipo.

"Este programa fue un gran desafío desde el minuto cero. Yo tengo que agradecer a Liliana Parodi y a Fer que son dos mujeres que siempre me convocan a esta casa que es América. Era un gran desafío hacer un informativo con actualidad y coyuntura todas las mañanas", indicó al aire.

"Me tocó trabajar con profesionales que en sus temas se lucen y lo dan todo como Mauro Federico, Luisito Ventura. Gracias a todo el equipo, por bancarme, por cuidarme", señaló. "Tuvimos momentos difíciles, pero pudimos salir adelante y cumplir con nuestra tarea que era tratar de llevarles información y, de mi lado, tratar de entretenerlos", expresó mirando a su compañero Horacio Cabak.

"No sé por qué estoy llorando", indicó. "Los programas se hacen en equipo, es el modo para trabajar así que lo mejor para todos. Yo lo viví como si fuera un máster en conducción. Estudié comunicación social e hice muchas cosas en el medio y de repente estos dos meses fueron de mucho aprendizaje", cerró la joven.

Por su parte, Cabak también dijo algunas palabras para despedirse. "Quiero agradecer a toda la gente que por redes sociales nos dicen que nos van a extrañar, que qué pena que termine, que la pasaban bien con nosotros. Nosotros vinimos a hacer un reemplazo de un mes y nos terminamos quedando dos meses y una semana. Este espacio le pertenece a Guillermo (Andino) que va a venir con un muy buen programa a partir del lunes", manifestó.

Con respecto a su compañera, el periodista reveló: "Yo no conocía a esta persona. Al principio cuando le dieron el volante me asusté, pero la verdad que terminé queriéndola un montón y me llevo el mejor de los recuerdos".