Fernando Burlando reveló el motivo de la reconciliación con Barby Franco

En recuperación del grave accidente que sufrió jugando al polo, y tras una internación de varios días, el abogado Fernando Burlando confirmó su recuperación con la modelo Barby Franco.

Sobre su salud, en diálogo con Los ángeles de la mañana, el letrada comentó: "Ya estoy mejor. Hasta ayer me empujaban y me caía al piso, pero hoy ya estoy mejor hasta de ánimo. Estaba fuera de eje, no me sentía bien, no tenía ganas de venir a la oficina, estaba muy dolorido, no de las fracturas sino de la operación”.

Luego se refirió a la operación que atravesó. “Dicen que es una intervención bastante traumática y yo lo sentí así. Pero, bueno, mientras uno tenga dolor es sinónimo de vida”, señaló.

Burlando también se refirió al constante apoyo de Barby Franco, con quien estaba separado al momento del accidente. Tras describirla como una mujer de fierro, confirmó la reconciliación y dio el motivo. “Estuvimos el fin de semana con Barby. Ella ha sido insustituible. No es la primera vez que paso por una internación así de larga y realmente cuando pasan estas cosas ella siempre está. Es la segunda o tercera, ya perdí la cuenta. Se interna conmigo”, expresó agradecido.

Finalmente, el abogado de los famosos hizo referencia al protocolo que está manteniendo en su estudio, lugar de trabajo que comparte con Elba Marcovecchio; actual pareja de Jorge Lanata, de quien ayer trascendió la primera foto junto al periodista. “Con Elbita estuvimos ayer en la oficina así que esperando el resultado del hisopado. Primero para saber cómo está la salud de Jorge que es lo más importante y después para tomar algún tipo de medida nosotros. Hoy como primera medida estamos todos a dos metros y estoy con doble barbijo”, aseguró.