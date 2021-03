La drástica determinación de Flor Vigna en medio de rumores de ruptura definitiva con Nico Occhiato

Flor Vigna y Nico Occhiato son una de las parejas más seguidas en las redes sociales en nuestro país. La relación entre la dupla de influencers ha tenido sus idas y vueltas, y ahora a unos meses de haber dado a conocer que se reconciliaron, circulan rumores de separación definitiva.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron el viernes en Intrusos (América TV) que la tensión estalló tras la confirmación de la participación de Vigna y Ochiato en La Academia (El Trece). “El textual de Flor fue ‘Nico este año no va a poder estar en ShowMatch por un gran crecimiento laboral’. Eso, aparentemente, a él no le gustó nada, y ya venían complicados”, remarcó Lussich.

Mientras que Pallares agregó: “Fuentes que no tienen que ver con el mundo del espectáculo, pero que sí los conocen cuentan que el hecho de que ella haya arreglado para estar en La Academia y él no; de que el no quería porque eso podría llegar a complicar la pareja”.

A su vez, en medio de las versiones de separación, Flor se hizo un gran cambioi de look y Nico decidió pasar unos días en Mendoza, y compartió algunas imágenes en nuestra provincia en su cuenta de Instagram.

Hablando de redes sociales, Vigna tomó una llamativa determinación que no hace más que intensificar los rumores de ruptura. La ex Combate borró todas las fotos que tenía con Occhiato en Instagram. En cambio, él en su feed mantiene una foto con la bailarina en un viaje que hicieron recientemente a México.