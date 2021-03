Dalma y Gianinna Maradona denunciaron que las quieren "silenciar"

Tras la muerte de Diego Maradona, sus hijas, Dalma y Gianinna han utilizado sus redes sociales para recordar a su padre como para denunciar a los que, según ellas creen, fueron responsables de su fallecimiento. En ese sentido, el pasado 25 de marzo se cumplieron cuatro meses de la partida del astro y sus hijas recurrieron a sus cuentas de Instagram para compartir fotos junto a su padre y apuntar contra el abogado Víctor Stinfale y el neurocirujano Leopoldo Luque.

"A cuatro meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos... ¡A todos! Me van a tener que matar para que me calle la boca... Y los voy a nombrar a todos esta vez... ¡Mafiosos HDP, no les tengo miedo! ", escribió Dalma en una de sus historias. Y, un rato más tarde, su hermana Gianinna republicó este mensaje y agregó la siguiente leyenda: "¡Yo tampoco! Y si lo público es lo que más te molesta, allá voy", dijo. Y luego apuntó directamente contra Stinfale, aunque sin nombrarlo: "Me das asco, vos y tu mierda de Speed. Me van a tener que matar a mí también".

Tras esta publicación, Gianinna se encontró con bloqueo de sus cuenta. "Mi cuenta de IG. Pasaron cosas", escribió en Twitter, posteando una captura de la aplicación que decía que su cuenta se había "bloqueado temporariamente", tras haberse detectado "actividad sospechosa".

"Es probable que tu cuenta haya dejado de ser segura tras introducir tu contraseña en un sitio web cuyo diseño se parece al de Instagram. Este tipo de ataque se conoce como ‘phishing’", decía el mensaje que recibió la hermana de Dalma.

Luego, la mayor de las hijas de Villafañe hizo una fuerte denuncia desde sus historias. "¡Nos quieren silenciar bloqueando las cuentas de IG! ¿Hay más patético? La cuenta de mi hermana está suspendida...", posteó. Y Gianinna anunció que iba a seguir subiendo audios de las personas investigadas por la muerte de su padre a través de Twitter.