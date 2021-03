Los picantes mensajes de Dalma y Gianinna a cuatro meses de la muerte de Diego Maradona

Dalma y Gianinna Maradona expresaron su bronca en sus redes sociales luego de que se revelaran nuevos diálogos entre Víctor Stinfale y Leopoldo Luque, partes del entorno que acompañó a Diego Maradona en sus últimos meses de vida.

"A cuatro meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos... A TODOS!", expresó Dalma en una historia de Instagram. El texto continúa: "Me van a tener que matar para que me calle la boca... Y los voy a nombrar a todos esta vez... MAFIOSOS HDP NO LES TENGO MIEDO!", cerró.

Luego, su hermana Gianinna republicó su mensaje y agregó: "Yo tampoco! Y si lo público es lo que más te molesta, allá voy", comentó. Acto seguido, apuntó directamente contra Stinfale, sin nombrarlo: "Me das asco, vos y tu mierda de Speed. Me van a tener que matar a mí también", cerró Gianinna.

Los comentarios de las hijas del Diez vienen a cuenta de los polémicos audios que se filtraron entre entre Stinfale y Luque. La charla entre ambos habría sido dos semanas antes de que Maradona muriera.

"Ojo que empezó la guerra. Bomba", le dice Stinfale a Luque. La respuesta de Luque, con groserías para Dalma y Gianinna, fue la siguiente: "Me chupa la pi... la gorda forra esa. Me tienen que hacer un monumento. Quiero que hagamos un pacto. Diego deja de tomar y ellos solo reciben el amor del padre. Yo sigo laburando. Que las gordas sigan hablando. Olvidate, papá".

Luego, Stinfale le respondió con otro audio, con el siguiente contenido y más groserías para con las hijas de Maradona: "A vos más vale que te sirve, amigo. Sos Gardel. Las gorditas son idiotas. A vos te sirve todo. ¿Qué te vengo diciendo? ¿Quién te saca una tapa de Clarín con Maradona? ¿Escuchaste? Sos tapa de Clarín con Maradona. Tapa de Clarín con Maradona. ¿Sos consciente de eso?".