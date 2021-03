Lizy Tagliani enseñó cómo se depila el bozo e hizo estallar en risas a sus fans

Lizy Tagliani no para de sorprender con el contenido que sube a sus redes sociales. Ahora, la actriz y comediante compartió un video mientras se depilaba el bozo e hizo estallar en risas a sus fanáticos. "Chau dolor. Este quería publicar. Belleza natural. Pedí a tu revendedora amiga que si te odia seguramente te lo va a recomendar", expresó junto a las imágenes que rápidamente se viralizaron en la web.

La toma dura poco más de un minuto y en ella la conductora de TV mostró de qué manera se quita los vellos de su cara con cera. Incluso enseñó el resultado final. Al momento, tiene más de un millón de reproducciones y cientos de mensajes. "Me estallé de risa", "Sos lo más", "La belleza duele, siempre", "Sos hermosa", "Sos todo lo que está bien", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.

Esta no es la primera vez que Lizy no tiene filtro a la hora de depilarse. A fines del 2020, compartió la reacción de su pareja cuando realizó el tratamiento de belleza delante de él. La actriz se lució frente al espejo con una pinza en la mano y atenta a la mirada de su novio. Fue Leo Alturria quien estaba detrás de la cámara y expresó: "Adquiriste mucha confianza vos conmigo, ¿no? No debería mirar estas cosas yo". Ella, fiel a su estilo, le respondió: "Mi amor, esto es un tratamiento".

Pocos días atrás, la mediática utilizó sus redes sociales para recordar en el día de su cumpleaños a Floppy, su amiga y asistente que, algunos meses atrás, falleció tras luchar contra una leucemia fulminante. “Feliz cumple gorda, siempre juntas”, redactó junto a una fotografía de ambas durante las grabaciones de El Precio justo, el programa de Telefe donde compartieron divertidos sketchs.

El fallecimiento de su amiga sorprendió a muchos que no sabían por lo que estaba atravesando. “Hemos ocultado su lucha para proteger a su mami, que no iba a poder ir a visitarla por la pandemia; teníamos mucha fe en que saldría adelante y nos reiríamos de todo esto, pero quién sabe por qué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir”, reveló Lizy en aquél entonces.