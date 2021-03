Preciosa: Ester Expósito demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

Ester Expósito es una de las artistas jóvenes más destacadas del mundo del espectáculo. Además, la madrileña es una referente entre los adolescentes que tratan de imitarla. La actriz de 21 años saltó a la fama mundial con su interpretación de “Carla Rosón” en la exitosa serie de Netflix “Élite”.

Igualmente, no todo es de color de rosa, hace unos días Ester indicó como afronta la situación con los haters en una entrevista a RTVE. "Ha sido todo un torbellino y, obviamente, ha habido momentos no tan buenos que luego esos no se ven, porque en mis redes sociales no voy a estar llorando" comenta sobre su éxito repentino que, aunque tenga su parte complicada, es algo por lo que está agradecida: "Al final, el resumen y la conclusión que saco es absolutamente positiva, no solo profesionalmente, sino como persona" señaló la europea.

"Yo con la ansiedad he convivido casi siempre porque soy una persona super racional, super mental, me cuesta mucho relajarme y dejarme llevar. Con este trabajo y lo que me ha pasado, ese boom que ha habido tan drástico, sí que es verdad que no ayuda" amplió Ester Expósito.

Hace unas horas, Expósito compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la blonda arrodillada sobre un sillón luciendo su cabello oscuro, una falda de color amarilla y blanca, y una blusa corta celeste.

Como era de esperarse esta publicación de la pareja de Alejandro Speitzer se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 1. 5 millones de corazones en tan solo unos minutos.