A los 87 años, murió el actor George Segal

El actor estadounidense George Segal, protagonista de Who’s afraid of Virginia Woolf? y ganador de dos premios Oscar, murió a los 87 años por complicaciones que sufrió durante una operación de corazón.

"La familia está devastada al anunciar que George Segal falleció esta mañana debido a complicaciones de una cirugía de baipás coronario", contó Sonia Segal, su mujer, en un comunicado emitido por los estudios de Sony Television.

Segal, nacido el 17 de febrero de 1934 en Nueva York. Estudió actuación y sus primeros papeles fueron en producciones teatrales de Broadway. Su primer rol importante en Hollywood fue en The Young Doctors (1961).

Su larga carrera en el cine incluye protagónicos en The Owl and the Pussycat (1970) con Barbra Streisand, The Duchess and the Dirtwater Fox (1976) con Goldie Hawn, y Fun With Dick and Jane (1977) con Jane Fonda.

En Who’s afraid of Virginia Woolf?, Segal interpretó a un profesor junto a dos estrellas del momento: Richard Burton y Elizabeth Taylor. Su actuación le valió una nominación al BAFTA y al Oscar como mejor actor de reparto. La película, por su parte, tuvo un total de 13 nominaciones al premio de la Academia de Hollywood.

En las últimas décadas, trabajó principalmente en comedias televisivas como Just Shoot Me y actualmente se encontraba en The Goldbergs. "Hoy perdimos a una leyenda", tuiteó el productor de la serie, Adam Goldberg.

"Fue un verdadero honor ser una pequeña parte del maravilloso legado de George Segal. Por pura suerte, escogí a la persona ideal para interpretar a Pops. Tal como mi abuelo, George era un niño de corazón con un brillo mágico. Creo que estos recuerdos lo dicen todo...", finalizó el productor.

Por su parte, el resto del equipo de The Goldbergs también despidió a Segal: "Era amable, dulce, talentoso y divertido. George fue el verdadero epítome de la clase y tocó profundamente nuestras vidas. Fue un honor y un privilegio tenerlo como compañero y amigo todos estos años. No es una sorpresa para ninguno de nosotros saber que es un verdadero tesoro nacional".