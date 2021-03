El sorprendente rating de la entrevista de Mauricio Macri con Luis Majul

Este martes en la noche, Luis Majul tuvo una apuesta fuerte en su programa de LN+ con una entrevista exclusiva a Mauricio Macri. El expresidente argentino reapareció después de mucho tiempo en un estudio de televisión, y Majul conquistó un rating histórico.

"4.2 para +Voces por @lanacionmas con la entrevista de @majulluis @edufeiok @_LauraDiMarco y @PRossiOficial a @mauriciomacri, liderando las señales de noticias", comentó a través de su cuenta de Twitter Moskita Muerta.

Sin dudas, Macri era la figura más buscada de la escena política en estos días, y en su paso por el ciclo de Majul deslizó entre otras cosas una fuerte autocrítica de su gobierno. "Me cuestiono mucho qué pude haber hecho para evitar que volvamos atrás porque, para mí, era muy obvio que eso iba a traer destrucción y más pobreza a los argentinos. Pido disculpas todos los días. No me hace sentir menos. Yo di todo lo que pude", comentó el expresidente.

Luego, en un tono muy crispado contra el oficialismo, apuntó: "Hoy se están desanudando cada una de las reformas que hicimos y que funcionaban. Han destruido todo. Yo creo que este es el último gobierno populista que vamos a tener en la Argentina porque va a fracasar. Con matices todos vamos a trabajar juntos por este país que soñamos. Somos el cambio o no somos nada".

Más allá de haber liderado el rating de las señales de noticias con más de cuatro puntos de rating, la entrevista a Macri incluso tuvo una buena medición si comparamos su performance con los números de la televisión abierta de este martes. Por ejemplo, superó el programa con mayor medición de todo el canal América, que con Los Mammones cosechó 3 puntos. Majul también logró elevarse en medición por encima de un clásico de la televisión como Bendita (El Nueve), que marcó 3.9. Y en cuanto a los noticieros por canal de aire, solo Telenoche (El Trece), con 8 puntos; y Telefe Noticias (Telefe), con 7; lograron ubicarse por encima de la nota con el expresidente.

En televisión abierta, una vez más, lo más visto del martes fue (Telefe), con 17.3 de rating. El canal de las pelotas también se quedó con el segundo y tercer lugar a través de Fuerza de mujer, que marcó 9.8 y Minuto para ganar, que hizo 9.3.