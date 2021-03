Pampita emocionó a todos al hablar de su lado más "duro y difícil"

El sábado, Pampita estuvo invitada en el primer programa del año de Podemos Hablar (Telefe). En el programa conducido por Andy Kusnetzoff, la modelo dejó fuertes declaraciones, sobre todo cuando marcó una punzante diferencia entre Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña.

Pero además, la conductora de Pampita Online se animó a responder una pregunta de Leonardo Sbaraglia en el segmento “Frente a frente”. El actor consultó: “Vos que hacés tantas preguntas como conductora, ¿qué sentís que no te han preguntado tanto?. ¿Qué sentís que es algo de tu vida que no ha entrado en el juego mediático, del cual todos participamos? ¿Cuál es esa Caro que no apareció tanto en los medios?”.

Tras unos segundos de silencio, la modelo se sinceró: “Yo creo que siempre tengo como una muralla, porque doy hasta cierto punto y hay cosas que me gustan que queden entre los que me conocen, entre los más íntimos. Nunca me sentí una abanderada de ciertas cosas, de tener que representar a otras personas. Eso me lo guardé para mí, para la intimidad”.

Sin aludir explícitamente a la muerte de su hija Blanca Vicuña, al finalizar Pampita agregó visiblemente emocionada: “Conocen una parte súper linda, pero hay todo un lado difícil y duro del día a día, que no saben lo que es estar en esos zapatos”.

La modelo luició su embarazo de cinco meses en el programa de Telefe con un vestido brilloso ajustado a su silueta.