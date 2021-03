Polémicos dichos de Alberto Cormillot sobre el cuidado que le dará al bebé que espera: "A la noche voy a..."

Hace algunos días, Alberto Cormillot confirmó que está esperando un hijo junto a su esposa, Estefanía Pasquini. Él tiene 82 años y ella 34. El nutricionista este sábado estuvo como invitado al primer programa de la quinta temporada de PH: Podemos Hablar. Allí entre otras coas habló de la paternidad a su edad y entre otras cosas reveló cuántos años más cree que le quedan de vida.

Sin embargo, el momento más polémico se dio cuando el médico contó cómo piensan organizarse con su pareja para los cuidados del bebé que esperan. Cormillot aseguró que no piensa levantarse durante la noche cuando llore, dado que él se acuesta a las 21:30 y se despierta a las 3:45 para ir a la radio.

"¿Con el bebé cómo va a hacer, Doc? Porque la vida cambia, eh", le consultó Vicky Xipolitakis, que también estuvo invitada al ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. "¿Qué respuesta querés, la polítca? A la noche voy a dormir, ¿cómo hago para levantarme si no duermo? Yo podría decirte que me voy a levantar, le voy a estar dando la mamadera. Durante el día voy a ayudar cuando pueda, seguramente, pero va a estar mi suegra, va a haber gente que ayuda. A las 5 empiezo a trabajar a toda máquina. Tengo que tener los diarios leídos, hablo con la productora, si estás dormido no llegás, tenés que renunciar al trabajo. Y a mí mi trabajo me gusta mucho", respondió con sinceridad Cormillot.

En ese momento, Xipolitakis le preguntó si su esposa también trabaja y el nutricionista dijo: "Sí, trabaja pero desde casa. Y vamos a tener ayuda, va a estar la madre y seguramente ella dejará de trabajar los tres primeros meses y después comenzará a trabajar de a poco, como hacen todas las mujeres".

Luego, Andy Kusnetzoff le preguntó qué padre distinto va a ser respecto a sus hijos previos, Adrián y Reneé: "No me lo puedo imaginar porque mi hijo nació hace 44 años, era otro mundo. Me cuesta mucho trabajo imaginarlo. Sé que lo voy a querer, amar, tener. El otro día me regalaron escarpines y me emocioné mucho, no había tenido la oportunidad de pensar en ropa porque quería que pasaran los tres meses. Se empezó a hacer real, no era solamente una idea, una ecografía, o una panza. Era real".