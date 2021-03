Embarazada de siete meses, Noelia Marzol causó furor con un sensual video y un fuerte mensaje

Noelia Marzol está transitando su sexto mes de embarazo y actualmente está recuperándose tras haber contraído coronavirus. Este sábado, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un sensual video promocional de Sex, viví tu experiencia. Además, junto a las imágenes escribió un fuerte mensaje para las mujeres.



"Quiero mostrarle (con otro vestuario y modificando partes de la coreo original q hacemos en Sex 3) ésta coreo cursando mi 7mo mes de embarazo. Si bien la mayoría de las personas entienden que jamás haría algo que lastime a mi hijo, voy a bloquear comentarios para que no se llene de desinformación", expresó la bailarina.

Luego agregó: "Si pensás que una mujer embarazada no puede continuar haciendo actividad física, teniendo un embarazo sano, averigua- infórmate. Claro que también cada mujer decide cómo quiere llevar su embarazo. Y si no siente deseo de hacerlo también está perfecto. Mi médico supervisa cada una de mis coreografías cada semana".

Y finalizó contundente: "Si estás embarazada consultá a tu obstetra qué podés y qué NO hacer con TU cuerpo. Y en cuanto a la moral... ignorá que cualquier persona que piense que dejaste de ser mujer, profesional, libre, etc. Que ser madre de... (Doni -como ella llama a su hijo Donatello) no sea, aunque el más bello, tu único ''título'. Espero lo disfruten".

El video superó en cuestión de algunas horas más de 250.000 reproducciones.

Además, este domingo, la actriz compartió otro video en que se muestra en bikini haciendo una simpática rutina de ejercicios con su pareja, Ramiro Arias. "Nuestro embarazo... Todo muy normal en casa", escribió Marzol junto al video.