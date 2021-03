El exabrupto en vivo de Luis Novaresio sobre su condición sexual

Luis Novaresio habló sobre su sexualidad en Los Ángeles de la Mañana. En esta oportunidad, comentó que muchos utilizan su condición de gay para hacer de ello la construcción de una ofensa. Además, señaló que esas “agresiones” no lo afectan y expresó su visión acerca de los programas de televisión que se dedican a editar la palabra de los periodistas y de las figuras mediáticas.

"A mí me pasa que a veces me sacan de contexto y me hacen quedar mal públicamente", opinó compartiendo su experiencia el conductor del ciclo. Y luego añadió: "Por ejemplo, te interpretan tuits y a veces confunden las ediciones con intenciones. Pasa todo el tiempo en el periodismo"

Ante ese planteo, Luis Novaresio decidió citar una situación acontecida en Dicho esto (A24), donde él y una colega protagonizaron un momento en el cual dejaron en claro que no estaban de acuerdo.

"Te voy a dar un ejemplo. Algo que pasó en el programa donde yo trabajo con Rosario Ayerdi, que es una periodista de la hostia”, empezó a relatar el comunicador. Y luego continuó: “Vino Horacio Rodríguez Larreta y Rosario lo criticó porque le dijo: ´lo condena a Gildo Insfran y Ud. reprime con su policía´. Terminó de decirlo y yo le dije, ´mirá Rosario, la verdad que yo no comparto, Larreta no es Gildo Insfrán que está hace 25 años en el poder”.

En ese instante, a los efectos de redondear sentenció: “Tenemos miles de discusiones. Pero, ¿qué dijeron? ´Novaresio cubrió a Larreta, se tiró sobre una granada, no la hizo explotar y desautorizó machirulamente a Rosario´. Y uno dice ´pará, ¿en dónde pasó eso? Porque en mi programa no pasó”.

Mientras la conversación continuaba, Ángel señaló que “hay términos que están de moda” y que rápidamente “te dicen gordo, puto”. “La primera cosa para descalificar es eso, ir a lo físico. Es algo que se repite”, comentó el exjurado del Bailando (El Trece).