El enojo en vivo de Rocío Oliva por los rumores de romance con Matías Morla

Una pregunta bastante indiscreta sobre la vida privada de Rocío Oliva descolocó en pleno vivo a la integrante de Polémica en el Bar. "Hay un rumor de que vos estás saliendo con Matías Morla", le dijo sin vueltas Ariel Wolman, informándole acerca de la versión que la vincula a quien fuera el abogado y apoderado de su expareja, Diego Maradona.

Rápidamente, Rocío se despegó del rumor: "Es un ‘no’ rotundo. Capaz que quieren buscar basura por otro lado, pero te digo que nada que ver. Yo recién me entero. Juro por mi padre, por Juan José Oliva, que no".

Luego, Oliva compartió su bronca: "Yo no estoy de novia con nadie. Es mi honor, mi nombre, no hablemos pavaditas porque no es así. Yo estoy sola. Y nada más lejos que eso. Mañana van a estar todos diciendo ‘Rocío está de novia con Morla’ y todos los programas van a hablar pavadas".

Incluso, la rubia aseguró que podría llevar el tema a la Justicia: "Lo desmiento hoy, acá, y después que digan lo que quieran. En todo caso después se encargará la Justicia. ¡No voy a permitir que ensucien de esta manera! Están diciendo una cosa que es grave. No están diciendo que estoy de novia con Horacio Cabak, sino con Morla, es grave. Eso es mala leche", aclaró.

Recordemos que en la últimas horas, el abogado y apoderado del Diez volvió a ser noticia en todos los medios tras el estreno del documental de Infobae La muerte de Maradona. Allí se presentan audios secretos y testimonios exclusivos que dejan muy mal parado a Morla, como así también al entorno del ex jugador: el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el kinesiólogo Nicolás Taffarel, Charly (uno de los asistentes) y demás personas cercanas al ex campeón del mundo.