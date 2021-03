Benjamín Vicuña rompió el silencio tras los rumores de casamiento con la China Suárez

En septiembre del 2020, cuando La China Suárez habló con Marley en un especial de Por el mundo en casa (Telefe), la actriz negó la posibilidad de un futuro casamiento: “No, ¿para qué? Ya medio que pasó, no hace falta, y después divorciarse es un lío. No siento que lo necesitemos”, expresó categórica. Sin embargo, las versiones en estas últimas semanas volvieron a circular y esta vez su pareja, el actor Benjamín Vicuña, decidió aclarar los tantos.

En una entrevista con el programa Vivo el domingo (A24), el artista chileno se explayó sobre el tema. Los rumores asomaron por el llamativo anillo que usó Vicuña en una foto en blanco y negro que compartió en su cuenta de Instagram.

“No estoy tan al tanto de la repercusión de las redes, pero es lindo cuando las repercusiones son buenas, se deben a un laburo, o se alegran por lo que voy a hacer, por un estreno o demás. Pero, cuando son interpretaciones y ni hablar si son odiosas; el tema es cuando hay mala leche o buena leche, eso no tiene un filtro y uno se da cuenta”, comenzó diciendo el actor.

Y luego, desplazando la chance de un casamiento inminente, agregó: “Lo del casamiento no me molestó porque es algo lindo, el anillo lo tengo hace mucho, es del nacimiento de Magnolia”.

Vicuña también contó cómo fue ser padres de Amancio en plena pandemia de coronavirus: “Desde el rol de padre acompañando, viviendo todo esto como todos los mortales, con mucho temor e incertidumbre. Sirvió para parar la pelota y estar en la casa tranquilo, para pensar, fue una etapa súper de introspección, de reflexión”.