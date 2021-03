La respuesta de Julieta Nair Calvo tras ser criticada por los bikinis que usa

Julieta Nair Calvo se encuentra vacacionando en las playas de México. Desde allí suele compartir hermosas y soñadas postales con sus cerca de dos millones y medio de seguidores en Instagram. La actriz no tiene problema en mostrarse tal cual es y si bien, con frecuencia le llueven los halagos, en ocasiones también recibe críticas.

Esto fue lo que le ocurrió recientemente con una usuaria que le mandó un mensaje privado para opinar sobre los trajes de baño que usa. "¿Por qué te ponés las bikinis así tan altas? No se usan tan así, es demasiado, y sos linda pero no te das cuenta que no te beneficia, y queda demasiado grotesco", comenzó el mensaje la internauta.

"Un poco de sensualidad pero de la buena, esas bikinis hermosas la verdad que puestas así, un horror y esa fucsia, es re chocante a la vista. Se use o no se use, en realidad, cuida un poco más tu forma de verte, no queda para nada lindo. Perdón pero no un comentario tenés en la foto. Por algo debe ser. Saludos", cerró.

Al leer esto, Julieta no se quedó en el molde y le respondió. "Más feo queda que entre mujeres nos digamos cosas sobre nuestro cuerpo o formas de vestir. Eso es lo que ya pasó de moda. Saludos, María!", contestó ella de manera contundente.

Acto seguido, compartió una captura de la conversación en sus historias para que la vean sus fanáticos y se descargó. "Esta señora no me sigue, pero igual se mete en mi Instagram a mandarme ese mensaje. Si entre mujeres no nos cuidamos y apoyamos, estamos en el horno. Más amor entre nosotras chicas", expresó.