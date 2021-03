El angustiante momento que vive Julieta Prandi con sus hijos

En medio de las denuncias por violencia de género y abandono de sus hijos contra su ex pareja, Julieta Prandi salió a hablar para pedir que escuchen a sus pequeños. Los infantes no quieren ir al colegio por temor a que su papá los busque a la salida. "Estamos en el mismo lugar que antes, esperando la resolución de la Justicia que aún no llega, sobre todo para que suspendan el régimen (de visitas) hasta que los chicos sean escuchados, que no quieren estar con su papá después de la situación de maltrato y abandono que sufrieron", expresó la modelo a la Revista Papparazzi.

"Hay una denuncia penal, hay cosas muy graves dentro de la causa y hay un gran silencio en el juzgado de San Isidro; así que estamos esperando que la nueva jueza que tomó la causa -que aún no la conocí ni tuvimos contacto- tome una decisión, y que en principio sea escuchar a los chicos y que después todo siga su curso como debe ser, pero mientras tanto estamos en una agonía constante, en una espera tediosa y desesperante para los chicos por sobre todo", detalló.

"Después de aquel episodio los chicos no volvieron a ver más al padre", indicó con respecto al día en que Claudio Contardi los dejó en la puerta de la casa de Prandi cuando aún ella no estaba en el domicilio. "Tampoco pueden ir al colegio porque el padre los quiere retirar en cualquier momento y no son las condiciones; y los chicos tampoco quieren ir con él, entonces no los puedo mandar el colegio hasta que no tenga un papel de la Justicia que diga que se suspende el régimen, así mis hijos puedan tener una vida normal como merecen", manifestó.

Prandi, que se tomó unos días para descansar del trabajo por el gran estrés que le provoca toda la situación, se mostró agradecida con Emanuel Ortega por contenerla en este duro momento que está atravesando. "No estoy sola, estoy acompañada, tengo un hombre de verdad que me apoya, me acompaña, me protege y está todo el tiempo conmigo", señaló.