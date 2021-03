Viviana Canosa va por más en su propósito de polemizar a cualquier costo: "No confío en las vacunas en general"

Viviana Canosa está de estreno con su nuevo programa Viviana con Vos. En este contexto decidió invitar al dirigente social Juan Grabois. La conversación había comenzado en muy buenos términos hasta que se tocó el tema del plan de vacunación contra el Covid-19 y de la polémica de Beatriz Sarlo con el gobernador Axel Kicillof y su esposa, Soledad Quereilhac.

"Es gravísimo. Pero todo el mundo tiene que hacer autocrítica. ¿Vos hiciste tu autocrítica públicamente de la cagada que te mandaste con la vacuna? Porque vos estabas en la onda antivacuna", cuestionó el dirigente.

Rápidamente, Canosa respondió: "No soy antivacuna, porque sino no me hubiera vacunado ni yo ni mi hija. Yo no me daría la vacuna contra el Covid porque creo que tiene que tener un tiempo. Tengo una resistencia con la vacuna. No confío en las vacunas en general, me da inseguridad e incertidumbre", argumentó.

"Yo me acuerdo de vos porque con la vacuna rusa estabas de punta", insistió Grabois, pero la periodista siguió: "Tengo mi resistencia con la vacuna pero me parece genial que la gente se la quiera dar para ver a su familia y a sus hijos. No soy antivacuna, no confío en la vacuna, no en la rusa, sino en general. Si a vos te soluciona la vida, no me meto con eso. Puedo cuestionar la vacuna, pero no soy antivacuna".

"Yo te voy a decir mi hipótesis. A vos te pasó lo que le pasó a un montón de gente. Había mucha gente que pensaba que la rusa era una cosa mala. Yo creo que te pasó lo mismo y eso es un error y uno se puede equivocar. Creo que te equivocaste", le replicó el dirigente social..

"Perdón, lo podemos discutir, para mí no es un error, es lo que pienso. No le diría a la gente ‘no te vacunes’. Y vacuno hasta mi perro", añadió ella.

"¿Y cuando te toque no te vas a vacunar?", preguntó el invitado. "No, me pasó algo muy profundo en la cuarentena que me hizo replantearme mi propia existencia. Y empecé a desconfiar de casi todo. No me animaría decirle a la gente que no se dé la vacuna, yo no me la daría. Me parece todo muy oscuro", consideró la conductora.

"No te enrosques con las teorías conspirativas, todas las teorías conspirativas son falsas. Pensalo, porque lo que vos decís, hay un sector de la sociedad que le impacta mucho. Y vos tenés una responsabilidad”, arremetió Grabois. “Estoy harta del discurso único, vos me entendés Juan, con lo rebelde que sos", concluyó Canosa.