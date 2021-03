Revelan cuál es el acuerdo entre Luciana Salazar y Martín Redrado: el monto mensual que le pasaría el economista

La guerra entre Luciana Salazar y Martín Redrado está en un nuevo y encendido capítulo. Durante el fin de semana, la modelo estalló tras la circulación de fotos del economista con otra mujer en Miami. Y este lunes, trascendieron detalles de un acuerdo que habría labrado la pareja antes del nacimiento de Matilda.

Por un lado en Intrusos (América), Paula Varela detalló: “Ana Rosenfeld me dice que ella no es abogada de ninguna de las partes, que ellos la buscaron de común acuerdo para que ella hiciera el contrato de subrogación de vientre, que es muy complicado hacerlo porque se hacen con las leyes estadounidenses. Es todo un tema’”.

Luego, la panelista agregó: "Lo que siempre le pidió Martín a Ana es que por favor ella esté al tanto de que a Luciana no le falte nada y no le pase nada. Él abonó todo ese tratamiento, pero cuando fue Luciana a recibir a su beba, no estuvo”.

Por su lado, el conductor Adrián Pallares fue por más y habló de lo que hablan desde el entorno del economista en relación a la pequeña Matilda. “La gente que rodea a Martín Redrado va más allá. Están convencidos de que la hija de Luciana es hija de él, porque si no a Redrado no le sacás un peso. Esa es la frase de la gente que conoce mucho a Redrado, que si no fuera el padre de Matilda, no pagaría ni un peso”.

A su vez, este lunes en la tarde en el programa Hay que ver (El Nueve), Majo Martino reveló cuál sería la cifra que Redrado le estaría pasando a Salazar todos los meses. “Luciana le hizo firmar un contrato a Martín Redrado en donde le pasa todos los meses 13 mil dólares. Es en concepto de un arreglo que tienen entre ellos, así como él le pagó la subrogación de vientre, está esto. Son 13 mil dólares por mes hasta los 5 años de Matilda, después hasta los 18 son 10 mil dólares por mes”, afirmó la periodista, que además aseguró que Rosenfeld es testigo de todo y que estuvo presente en la firma del contrato.