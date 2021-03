Mercedes Morán le dio un consejo íntimo a las mujeres y la destrozaron en la red

Este lunes, Mercedes Morán se convirtió en tendencia en las redes sociales tras una sugerencia íntima de la actriz hacia las mujeres. "Que no te diga 'mamita' ni 'cosita' ni 'putita' mientras tienen sexo. Y ante una 'palmadita en la cola': ¡una patada en los huevos!", escribió la artista y la polémica no tardó en estallar.

"¿Y si mejor dejamos que cada pareja diga y haga lo que le parece?¿Qué opinás?", "Mercedes: soy mujer, empoderada, autosuficiente e independiente. Creo que no quisieras escuchar las cosas que me gusta que me digan. Menos aún, las que digo. Diciendo qué me tiene que gustar, casi como mi abuelito", "Lo malo de este tuit es que la próxima vez que me palmeteen la cola voy a pensar en Mercedes Morán"; fueron algunos de los tantos mensajes que llovieron en la red.

No faltaron tampoco los comentarios de tono político. "De verdad Mercedes Morán me quiere decir cómo tener sexo? Por qué mejor no repudia la salvajada de Insfrán contra las mujeres en lugar de meterse en mi vida 'privada' e 'íntima'", comentó una usuaria.

Por otro lado, hubo quienes sin estar de acuerdo con la protagonista de éxitos del cine nacional como El amor menos pensado, pidieron moderación en las expresiones, y llamaron a la reflexión en tiempo de cambios de paradigmas relacionados con las premisas de género.