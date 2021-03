Marina Calabró disparó contra las hijas de Maradona por sus dichos sobre la prensa

Algunos días atrás, se llevó a cabo una marcha para pedir Justicia por el fallecimiento de Diego Maradona. Tanto Dalma y Gianinna se sumaron junto a su mamá, Claudia Villafañe, a la iniciativa de los fanáticos que se hicieron presentes en el Obelisco. Sin embargo, la participación de las tres en la convocatoria fue breve. Las mujeres no estuvieron más de 15 minutos ya que varios periodistas se abalanzaron a ellas en busca de su palabra.

Tras lo sucedido, las jóvenes no dudaron en criticar la actitud de la prensa y fueron contundentes con sus dichos. "Lamentablemente fuimos caminando hasta el Obelisco lo más bien hasta que la prensa se nos tiró encima. Fue imposible seguir avanzando porque la prensa también empezó a empujar a la gente y nos pareció que no era la forma", expresó la hija mayor del Diez.

Por su parte, Gianinna manifestó en sus redes: "Qué lindo sería un mundo sin periodistas que te empujen, te golpeen, te juzguen, te griten, te peguen y te exijan. El respeto se gana respetando a otros y tus derechos terminan donde empiezan los míos como ser humano".

Marina Calabró fue una de las que cuestionó las declaraciones de las jóvenes y opinó sin filtro en Intrusos. "No me gustó lo que vi en Claudia y las chicas. En relación a los dichos de Dalma (Nota del R: fue Gianinna quien lo dijo) y a esta idea de qué sería un mundo mejor sin prensa, me parece que es desconocer que el periodismo es un factor constitutivo de una democracia y es garantía de la libertad en un punto", expresó.

"Lo tomo en el contexto de una hija dolida que sigue sufriendo la muerte de su padre que aún no ha sido esclarecida. En ese sentido lo entiendo, pero la gravedad de lo que dijo no sé si se ha dimensionado… Porque un mundo sin periodismo es lo que piden los dictadores", agregó la periodista.