Desde su internación, Guillermo Coppola reveló detalles de su salud

Guillermo Coppola fue internado internado en la tarde del domingo en el Sanatorio Finochietto por problemas respiratorios. El ex representante de Diego Maradona permanecería hospitalizado hasta el martes según señaló LA NACION.

Recordemos que Coppola había dado positivo de coronavirus en enero pasado. Si bien transitó la enfermedad sin mayores complicaciones, el virus parece haber dejado secuelas en su organismo y durante estos días comenzó con una dificultad pulmonar que generó preocupación en todo su círculo íntimo.

En diálogo con el mencionado medio, Coppola expresó: “Estoy con estudios, tengo una fibrosis pulmonar, despertada por el Covid. Tuve Covid en enero y me recuperé favorablemente. Hace diez o quince días se me complicó un poco la respiración y acá estamos, recalculando. Por ahí mañana, con suerte, me liberan”.

El médico cardiólogo Fernando Cichero dio una entrevista en el programa de Mauro Viale y explicó las secuelas post coronavirus a nivel respiratorio en los pacientes: “El tema de la ventilación es la secuela más común por ser una enfermedad respiratoria. Lo que notan muchos pacientes es que si uno está sentado hablando a una velocidad más o menos normal, no sienten síntomas de cansancio pero si salen a caminar o quieren hablar caminando, se agachan a levantar algo rápidamente, o quieran hacer una corridita empiezan a notar que les falta el aire. Lo más probable es que todas las membranas del pulmón se inflamen con el coronavirus. Por eso es que muchos pacientes hasta el tercer o cuarto mes después de haber tenido covid tienen ese síntoma de cansancio o fatiga”.