La Tota Santillán habló sobre el duro momento que atravesó en su vida

Años atrás, Daniel "La Tota" Santillán sufrió un brote psicótico producto del exceso de trabajo y debieron internarlo dos veces. Hoy, ya recuperado, fue invitado al programa que conduce Tomás Dente en KZO. Al aire, el productor musical abrió su corazón y contó detalles de su época más oscura.

El conductor le consultó si se había encontrado "cara a cara" con la muerte en algún momento y ese fue el puntapié inicial para que el presentador se explayara sobre los duros momentos que le tocó vivir. "Con la muerte me encontré un montón de veces", señaló al aire.

"La primera vez que salgo de la clínica, donde no me sentía bien, porque no era clínica en la que tenía que estar, pensaba yo, tenía dos fisuras en las costillas, de donde me había agarrado la Policía", indicó. "Según una enfermera, yo me quería tirar del tercer piso si no veía a mis hijas", reveló.

Además, también criticó la falta de comprensión propia de la gravedad de su estado en aquél entonces y cómo ciertas personas pueden ser muy nocivas en la vida de uno, ya que gente de su entorno lo alentaba a que abandonara la medicación recetada por los médicos. "Cuando te agarra un brote psicótico, vos tenés que hacerle caso a los doctores e ir paso a paso. Le tenés que hacer caso a tus hijos, no pensar que son jodidos, sino darte cuenta de que te están cuidando", enfatizó.

"Tenés que cuidarte vos mismo porque si no me quiero yo, no me va a querer nadie. Si no me cuido yo, no me va a cuidar nadie", reflexionó.