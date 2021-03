Conocé a Florencia, la doble argentina de Jennifer Aniston: "Si aparece un Brad Pitt estaría bárbaro"

Jennifer Aniston es si lugar a dudas una de las de las actrices más famosas de Hollywood y su cara es una de las más conocidas. En Argentina hay una mujer casi idéntica a la protagonista de Friends y en los últimos días su imagen se viralizó en las redes sociales.

Se llama Florencia Trossero y fue uno de sus amigos quien compartió una foto de ella en Twitter. ·Ustedes pueden ver cómo mi amiga es igual a Jennifer Aniston·, escribió. Rápidamente cosechó casi 200 mil "Me gusta", miles de retuits y comentarios.

Luego de la gran repercusión de la foto en las redes sociales, Florencia dio una nota a eltrece. "Sos igual a Jennifer, te lo dirán de toda la vida".

"Mis amigos y familia me lo dicen hace un montón, en realidad tengo un aire, no soy lo de la foto, que no sé si por la pose o qué salí igual y no soy tan igual. Para mí, que me hayan dicho eso fue un halago", agregó y dijo que se asombró cuando vio la repercusión que tuvo el posteo de su amigo en las redes.

Sobre la imagen que se viralizó, explicó: "Es la primera vez que me pasa que en una foto salgo exactamente igual o muy parecida. La foto era del casamiento de mi primo. De hecho, si sabía que la foto se hacía viral, hubiese corrido el tramontina que está en el plato… La que está en la foto es mi hermana. Dice ‘yo también soy famosa y nadie me nombra’".

"Yo creo que ni Leo cuando subió la foto se imaginó esto, creo que la subió más como chiste y no para tener la repercusión que tuvo", dijo y recordó una anécdota con su ex novio, que se rió de ella cuando le contó que le decían que se parecía: "Cuando le dije una vez que me parecía, que me decían eso, se mató de la risa. Así que ahora le mandamos un besito". Flor está soltera y agregó: "Si aparece un Brad Pitt estaría bárbaro, ya saben mi Instagram así que…".