La particular razón por la que Pampita duda de mostrar a la hija que espera en las redes

Pampita transita el quinto mes de embarazo de su primera hija junto a Roberto García Moritán. Mientras se prepara para volver a la televisión, la modelo se muestra feliz con su familia ensamblada compuesta por por Beltrán, Bautista y Benicio, los tres nenes de la conductora y Benjamín Vicuña; y Santino y Delfina, los chicos de su actual pareja.

Experta en todo lo que tiene que ver con el interés de la prensa, y también muy sabia a la hora de dosificar la información que brinda a los medios, la modelo aseguró hace unos días que ya tienen el nombre de la nena, pero que recién lo contarán el día del nacimiento. Además, confesó que, para elegirlo, esperaron a que la niña le mandara señales.

En diálogo con el programa radial Esto no es Hollywood, Pampita dio una particular razón por la que no mostraría a la hija que espera en las redes. "No sé si la voy a mostrar, al principio dicen (que no es conveniente) por las energías, pero no sé si me voy a contener; hay mucha gente que está feliz, tal vez muestro un pedacito... Una tiene eso de mamá babosa”.

Recientemente, Pampita le contó a Ángel de Brito que si todo sale bien espera tomarse solo la semana del nacimiento como licencia. Además, con respecto a la maternidad en esta epata de su vida comentó: "Es el quinto (hijo), así que hay menos ansiedad que en los primeros embarazos, porque uno ya conoce el recorrido, pero sigue teniendo la misma magia, obviamente. Mis hijos están muy contentos. Todos esperando. Ansiosos de que se venga esta familia. Con los brazos abiertos para mimarla mucho, llenarla de besos y disfrutarla. Siempre me gustó estar embarazada, me gustaron muchos los chicos. Tengo mucha paciencia. Siempre lo mejor de mi vida fueron mis hijos. Los chicos son una bendición".