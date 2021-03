Tamara Pettinato volvió a hablar de su hermano Felipe y lanzó una fuerte acusación

Este martes, se dieron a conocer esclarecedores detalles del resultado de la pericia psiquiátrica a Felipe Pettinato. En los estudios consta que el imitador de Michael Jackson no padece una enfermedad mental y que está ubicado en tiempo y espacio.

Indignada por el conocimiento público que cobró el cuadro de su hermano, Tamara Pettinato lanzó duros conceptos en diálogo con el programa Intrusos (América TV). “Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios. Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos”, enfatizó.

Sin ánimo de entrar en detalles, Tamara agregó: “Estamos bien, llevándola como podemos. En eso estamos. Ya está todo mejor. No voy a dar detalles de su problema de salud. No hay nada que decir porque no vamos a contar el día a día. Lo que se supo fue por la policía. Es una pena que den datos, dirección y todo. Nosotros no vamos a hacer un show de esto. Es nuestra vida privada”.

La actriz también habló en la radio con Elizabeth Vernacci en su programa La negra pop, en la 101.5. Allí lanzó una fuerte acusación: “Quieren detalles de lo que pasó con mi hermano, pero ya lo contó la policía. Ayer, en el programa de Ángel de Brito, le escribieron a mi hermano que está internado. No hay límites. Se aprovechan de un paciente psiquiátrico”.

Sobre los episodios que ha atravesado su hermano cada tanto y el tratamiento que recibe, Tamara se lamentó: “Es muy difícil lograr algo. Todavía no lo logramos. En las prepagas no hacen internaciones largas y al mes te lo devuelven”.

Recordemos que el viernes 5 de marzo, Felipe sufrió un brote psicótico y agredió a Tamara y a su mamá, Cecilia Dutelli. Las mujeres llamaron a una ambulancia. Felipe también agredió al médico, por lo cual intervino la policía de la Comisaría Vecinal 12 A, del barrio de Núñez.