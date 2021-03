El mega costoso regalo que Diego Maradona le hizo a una de sus parejas más fogosas

"Lo conocí cuando él tenía 14 y yo 20, porque mi papá era presidente de Racing y miembro de la comisión directiva de la AFA junto a Julio Grondona", contó Graciela Alfano (68) de sus primeros encuentros con el diez, allá en la década del 70. Diego Maradona ya no está con nosotros, pero sin dudas deja un extenso legado de historias por contar.

Pasaron unos 5 años hasta que el futbolista y la actriz se encontraron de otra forma. Diego Maradona iba invitado a El Periscopio, un programa que conducía Graciela por 1995. Cuando terminó el programa, Diego le llevó a la casa un oso gigante con la leyenda “Te quiero“ y este romántico presente era solo la antesala de otro más lujoso que se animaría a darle con el tiempo.

Por ese entonces, la diva tenía 41 años y estaba en pareja con el empresario Enrique Capozzolo. Sin embargo, la atracción fue inevitable y tuvieron un romance tan intenso como breve.

En un principio, las primeras citas transcurrían con mucha charla, en donde la actriz y el astro se conocían mejor, fuera de los escenarios habituales en donde debían posar para las cámaras. Pero pronto las cosas pasaron a la acción, cuando comprobaron que la química que habían tenido al aire o en fugaces encuentros en eventos a la vista del público se potenciaban más allá en la intimidad.

En el programa LAM (Los ángeles de la mañana) confesó que lo pasó “brutal“ en la cama con él. "Cuando Diego está en Maradona es tremendo, difícil, complicado. Pero cuando Diego es Diego, te lo comés ¡Y yo me lo comí!", contó.

Salieron un par de meses y luego cada cual hizo su camino. "No me acuerdo si estaba o no con Claudia. Igual yo pienso que somos todos cornudos", agregó. Alfano dijo no arrepentirse de aquellos fogosos momentos con el diez. Ya que, en última instancia, esas cuestiones eran problema de Diego con su esposa y su familia.

En varias ocasiones luego del fallecimiento de la estrella del fútbol el 25 de noviembre, la vedette se manifestó triste y hasta se refirió a la adoración que tenía por su madre, Doña Tota. "Creo que ahora está en sus brazos", dijo.

Aún hoy guarda ese oso de peluche gigante que simboliza el gesto del apabullante seductor que fue el futbolista extraordinario y que los unió de otra manera. Pero, como se puede imaginar, el oso no es el regalo "mega costoso" al que nos referimos en el título. Los regalos siguieron y fueron más lujosos e importantes. "Para un cumpleaños me regaló un brillantito divino", compartió Alfano.

El astro se había jugado con su presente y quería saber si ella lo usaba, pero a Graciela le daba pudor que le regalaran cosas y no se lo ponía. "Una vez le tuve que decir que lo había aceptado por educación, me lo puse una vez para que lo viera y no lo usé más", relató en una entrevista en la radio FM 94.7 durante el programa Enganche.

Sin embargo, confesó durante ese reportaje que lo llevaba puesto en ese instante. Otro regalo guardado y quizás, una forma de conservar esos años dorados entre los dos.