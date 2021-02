Rocío Oliva atravesó un aterradora experiencia: "Me asusté tanto que empecé a llorar y gritar"

Rocío Oliva generalmente habla en los medios sobre su historia de pareja con Diego Maradona, pero esta vez la panelista de Polémica en el Bar sorprendió a todos al contar que vivió un aterrador episodio sobrenatural en su casa.

Tan estremecedora fue la experiencia, que Oliva aseguró que cada noche lee el Salmo 91 de la Biblia para invocar protección. Generando la intriga de sus compañeros en el clásico programa que se emite por el canal América, Rocío se dispuso a dar detalles.

“Leo todas las noches la Biblia, el Salmo 91. Si una noche no la leo, al otro día lo primero que siento es que me va a ir mal o me puede pasar algo. Es el salmo más fuerte de la Biblia, te da protección”, comentó la panelista.

Luego confesó el estremecedor episodio que le tocoó atravesar. “Una sola vez sentí la presencia de mi papá. Yo soy de ver para creer, pero me pasó una sola vez. Era chica, había pasado poco tiempo y empecé como soñando. Me desperté llorando mucho, un poco asustada, y en el placard sentí una presencia, había alguien”, reveló.

Frente al asombro de todos, completó: “Era como una energía, no sé cómo explicarlo. Y me asusté tanto que empecé a llorar y gritar tanto que vino mi mamá. Tendría 13 años y fue la única vez que sentí eso”.

Finalmente, confesó al borde de las lágrimas: “Desde ese momento en que él falleció hasta hoy siento que tengo un ángel. Yo era su única hija mujer, tenía locura por mí y viceversa. Yo tenía 12 años cuando él falleció y mi mamá dormía en mi cuarto. Cuando pasa algo, le pido a él”.