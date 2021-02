Fin del misterio: Karol G le reveló a Nicky Jam el secreto de su éxito Bichota

La canción "Bichota" de Karol G es uno de los temas musicales más escuchados del momento. El mismo fue lanzado en el último semestre del pasado 2020 y hasta el día de hoy cuenta con más de 566 millones de reproducciones en YouTube, sin contar el resto de las plataformas de música como lo es, por ejemplo, Spotify.

En tanto que la actual pareja de Anuel, recientemente estuvo presente en un mano a mano imperdible con Nicky Jam que actualmente está conduciendo un programa de entrevistas llamado “The RockStar Show” que se emite por su canal de YouTube. Hasta el momento, en dicho portal, hay tres capítulos disponibles para ver. Uno dedicado a Maluma, otro a El Alfa y el restante a la intérprete de la canción "Ay Dios mio" que se realizó hace unos días atrás.

La charla entre ambos artistas duró media hora donde se habló de todo, de sus comienzos, de su increíble éxito, de sus canciones como así también de su vida personal, puntualmente de su relación con Anuel AA. Por otra parte y sobre sus inicios Karol G manifestó que todo comenzó a los 17 años, y que justamente, una de las personas más influyentes fue nada menos que Nicky Jam que la invitó a cantar con él en uno de sus show. Luego de eso lanzaron juntos la canción "Amor de dos" en el año 2013.

Por otra parte el famoso cantante latino le consultó la bella colombiana sobre el secreto de su más reciente éxito llamado "Bichota". Sobre dicho tema musical Karol G expresó que: "Esa canción salió un día que estaba sentada en el sillón de mi casa con las piernas cruzadas y en ese momento, empecé a pensar en el estado ideal que cada persona quiere tener. Es por ello que trate de transmitir ese sentimiento en un solo tema. El sentido de la canción Bichota es para que todo el mundo se sienta como se tiene que sentir”.

Asimismo cuando Nicky le preguntó sobre el nombre puntual de la misma, la intérprete de "Tusa", explicó que eso es gracias a su pareja, Anuel, ya que: "El se la pasa hablando por teléfono y en todas sus llamadas hablaba del bichote esto y el bichote lo otro, entonces le pregunté Y a qué tipo de mujer es bichota y me dijo no, a las mujeres no le decimos bichota. Pues yo haré una canción que se llame bichota”.