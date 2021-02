Con un pantalón traslúcido Cardi B lució su exuberante figura

Una vez más Cardi B fue portada de varios sitios de noticias de espectáculo ya que recientemente compartió una imagen de ella que cosechó millones de likes. Por otra parte la hermosa cantante, compositora y actriz estadounidense está disfrutando de un gran presente ya que hace algunos días atrás lanzó un nuevo éxito.

El novedoso tema musical se llama "Up" y hasta el momento cuenta con más de 28 millones de reproducciones en YouTube. Dicho trabajo audiovisual fue dirigida por Tanu Muino, bajo la producción de UnderWonder. Sin lugar a dudas este nuevo clip estuvo a la altura de su última canción llamada "Wap" que fue escuchada en todas partes del planeta.

Fiel a sus exuberantes estilos Cardi B constantemente está llamando la atención de sus fanáticos que no paran de ver sus fotografías y videos que publica en sus diversas plataformas de redes sociales. Una vez que son publicados ellos reaccionan al instante con un like o comentario. Ése llamativo look al cual hacíamos referencia tiene que ver con la forma de vestir urbana ya que ella de chica se crió en las calles de El Bronx.

En tanto que siguiendo con esta sintonía muchas de sus letras reflejan estos conflictos que vivió desde muy pequeña y es por ello que sus seguidores se sienten sumamente identificados con ella. Las mismas relatan situaciones de la vida cotidiana de una persona que se ha criado lejos de la alta sociedad.

Como mencionamos en el principio de la nota, esta vez lo que deslumbró a millones de seguidores fue que Cardi B, compartió en su muro de Instagram una imagen de ella donde se la puede ver lucir un pantalón que se caracteriza por ser sumamente traslúcido. Además a dicha foto el agregó el siguiente comentario: "Can Yall please ask y’all a favor? When I wear Dior can i please call me DoraDior?" (¿Puedo pedirles un favor a todos? Cuando me ponga Dior, ¿pueden llamarme DoraDior?).