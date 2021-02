Ariana Grande se fotografió con un atuendo mini en color negro y le llovieron los piropos

La cantante, compositora y actriz Ariana Grande es una de las jóvenes más influyente en las redes sociales del mundo del entretenimiento. Esto se puede ver claramente reflejado en su cuenta oficial de Instagram donde posee 220 millones de seguidores. Encabeza la lista de mujeres con mayor número de followers en el mundo.

Hace dos meses, la intérprete del tema '7 rings' sorprendió a todos sus fanáticos al comprometerse con su novio Dalton Gomez. Esto se hizo público cuando la cantante presumió, en su Instagram, el grandioso anillo que el joven le colocó en su dedo anular.

En las últimas horas, la voz de 'Almost is never enough' compartió en la web una instantánea donde se la puede apreciar con un hermoso atuendo mini en color negro sentada en las escaleras y sosteniendo su larga cabellera.

Con esta fotografía, Ariana Grande presenta su nuevo proyecto musical que acompañó un mensaje. “12 de febrero: 34 + 35 remix video feat @dojacat & @theestallion 19 de febrero: posiciones de lujo”, redactó generando gran expectativa en sus fans que ya se están preparando para disfrutar del clip.

Como era de esperarse, a la cantante de 27 años le llovieron cientos de piropos. “Ari realmente soy tu San Valentín este año", “No puedo esperar”, “Hola Ariana Grande, soy Max, eres muy linda. Gracias”, son algunos de los que se pueden leer. La dulce voz de ''Bang bang' acumula, hasta el momento, más de 5 millones de likes en su posteo.