Candelaria Tinelli se animó y subió a la red una foto "impensada" para ella

Dos años atrás, Candelaria Tinelli sacó a la luz un secreto que mantuvo oculto durante un largo tiempo. Por más de una década luchó contra la anorexia y la bulimia. No sólo se sacó un peso de encima sino que su confesión sirvió para ayudar a otros jóvenes que estuvieran atravesando la misma situación que ella. "Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de m**** que tomó mi vida por completo", señaló en aquél entonces.

"Chicas, por favor, no caigan en esto. Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen. No se caguen la vida, en serio. Es demasiado hermosa. Y todas somos hermosas. Con unos kilos de más, de menos. La vida es así: un día flaco, el otro no. Pero no a estos extremos enfermizos que pueden terminar mal, al pedo absolutamente", publicó en esa oportunidad alertando a sus seguidores.

Ahora, utilizó sus redes sociales para volver a hablar sobre el tema que la afectó desde los 15 a los 27 años. La hija de Marcelo Tinelli posó frente al espejo y compartió una instantánea en la que marcó con un círculo rojo un pequeño pliegue que se le forma al costado del abdomen a la altura de las costillas junto a un profundo mensaje.

"Quizás les parece una p******, pero yo antes veía esto y no subía la foto", señaló sorprendida con su decisión. "Me deprimía, me ponía más obsesiva con la restricción de alimentos, y sino vomitaba ‘castigándome’ por ser ‘gorda’. Qué idiota fui en darle tanta importancia y en dedicarle tanto tiempo a algo tan poco importante", reflexionó.

"Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir. Nutran su alma. Disfruten. Coman, ríanse y amen", concluyó.