La contundente respuesta de Karina Jelinek a las mujeres que la critican

Karina Jelinek es una de las modelos argentinas que mayor revuelo causa cuando comparte contenido en sus redes sociales. Todos la recordamos por su icónica frase "lo dejo a tu criterio" que surgió en una entrevista que le realizó Jorge Guinzburg allá por el 2006. Meses atrás logró, junto a su abogada Ana Rosenfeld, patentarla para que nadie le robara la autoría.

En su cuenta de Instagram la siguen cerca de un millón de personas que quedan hipnotizadas con su belleza. A lo largo de los años, Jelinek logró ganarse el corazón de miles de personas con su carisma y sus ocurrencias.

Recientemente compartió una postal acostada en su cama y fue blanco de fuertes críticas. Muchos salieron a juzgarla por su apariencia física y opinaron sobre los tratamientos estéticos que se ha realizado en su cuerpo. Indignada, salió a hablar y a dejarles puntualmente un claro mensaje a las mujeres que opinan con rudeza sobre ella.

"Buenas noches, para todas las que son mujeres y critican mis labios que amo, y si no es eso, critican otras cosas: somos del mismo género. En vez de criticar debemos apoyarnos todas, más en estos momentos. Me acepto como soy y me quiero, cosa que me costó con el tiempo debido a problemas personales, les deseo lo mismo a ustedes. Sean felices y bendiciones", redactó junto a una postal que se tomó en el auto tomando una bebida.

Muchos la apoyaron y le dejaron hermosos mensajes. "Amiga diosa universal. Linda bella, te mereces lo mejor. Apoyarnos es fundamental. Te quiero", "Bella, mucha gente infeliz... brillemos siempre", "Sos única y con un sol y energía bella", "Sos una diosa", "Estás más linda que nunca", son algunos de los que se alcanzan a leer.