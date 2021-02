Una diosa con corona: Thalía presume su belleza y causa sensación en redes sociales

Durante años la hermosa cantante y actriz de 49 años, Thalía ha sido una de las artistas más importantes de todos los tiempos, esto se debe a que cuenta con un gran talento y una simpatía inigualable, cualidades que la han ayudado a ganarse el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo, pues gracias a sus dotes artísticos ha logrado triunfar tanto en la música como en la actuación, demostrando así que es una mujer sumamente talentosa.

No cabe duda que Thalía ha comenzado este año como buen pie, ya que sus proyectos empresariales han crecido tanto en los cosméticos como en su colección de ropa, además ha festejado 30 años con uno de sus discos "Thalía en los inicios", también ha encendido las alarmas entre sus fanáticos, ya que en una de sus publicaciones se puede ver que se encuentra en un estudio de grabación, esto quiere decir que en poco tiempo deleitará a todos con su melodiosa voz.

Hace pocos días la intérprete del tema "Amor a la mexicana" desbordó belleza y simpatía al protagonizar la portada de la revista Vogue México además la cantante señaló durante una entrevista para esta prestigiosa revista que “Uno de mis sueños era tener mi portada de Vogue", la intérprete del tema “Desde esa noche” cumplió sus sueños y desbordó belleza en la portada de la revista.

Lo cierto es que, Thalía durante las últimas horas se ha encargado de compartir en su cuenta oficial en Instagram un video donde presume su hermosura con un traje de reina, una corona y una capa roja, este material causó sensación en redes sociales y rápidamente sus fieles followers no dudaron crear stickers con la imagen de la cantante mexicana.





“¡Increíble que a tantos años de su lanzamiento, nuestro disco #LOVE sigue arrasando! ¿Cuál es tu canción favorita de este disco? ¡Quiero leerte! Gracias @rickdecle por esta imagen tan poderosa. ❤️”, este fue el mensaje con el que la intérprete del tema “No me acuerdo” acompañó su posteo, demostrando así que es una mujer talentosa y muy hermosa.

De forma instantánea sus fanáticos no dudaron en dar like y llenar a la cantante de comentarios, entre ellos destacan: “El día del amor 🎵🎵🎶🎶 perfecta para el suggar daddy thalia siempre adelantada a su época diosa total!”, “Me encanta tu versión de “La vie en rose”, me lleva a una magia de amor, de aliento, la adoro. Déjame Escapar me encanta cantarla delante de un espejo y me imagino en un videoclip hahaha discazo ❤️❤️❤️❤️❤️”.