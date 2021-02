Tras anunciar que Estanislao Fernández murió, Dyhzy encendió la red con fotos en la cama

En una entrevista reciente, el artista cosplayer conocido como Dyhzy aseguró que "Estanislao Fernández murió", y este viernes el hijo de Alberto Fernández compartió un par de audaces postales en ropa interior.

.“Se rompió un set en la camuchi”, escribió Dyzhy en el epígrafe de su publicación, con dos fotos sobre la cama junto a su consola de DJ, y otra casi de perfil, en donde deja ver el tatuaje de un corazón que tiene en su cuerpo.

Si bien en su cuenta oficial, Dyhzy tiene más de 400 mil seguidores, semanas atrás decidió abrir otro usuario llamado tt.wav, donde comparte más que nada su actividad relacionada al mundo de la música.

Sobre el nombre con el que elige identificarse, el artista afirmó: “Dyhzy es un apodo, no es otra cosa. No es un personaje, no es otra persona, no es una dualidad, no es alguien adentro mío, no es nada que no sea yo porque no tengo tiempo para ser dos personas".

En esa oportunidad, Dyhzy además remarcó que su rechazo a su nombre original no tiene que ver con una cuestión de género. "Me he planteado cambiarme el nombre de DNI a Tani, que es como me dicen todas las personas que me quieren y respetan que el nombre que se me ha dado al nacer, no es un nombre con el que me sienta cómodo. No tiene nada que ver ni con el género ni con la sexualidad ni con nada que tenga que ver con la comunidad a la que pertenezco, la LGBT. Tiene que ver con algo mío, la identidad es algo que se construye desde siempre, desde que nacés, no es algo que te dan. Tu identidad la construís vos, basado en las cosas que vivís, en las que te gustan, las que no, las que te hacen bien, mal. Es algo que se construye, y ahí es cuando me molesta cuando no se respeta".