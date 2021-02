Shannon de Lima presume la nueva colección de Victoria Beckham y causa la reacción de su ex Marc Anthony

La diseñadora de moda, empresaria y cantante británica, Victoria Caroline Adams, mejor conocida como Victoria Beckham, es una de las mujeres más influyentes en el ámbito de la moda, pues a menudo suele acaparar miradas y reflectores con su versatilidad de outfits, su popularidad se vio reflejada desde que formó parte de la agrupación Spice Girls, adicionalmente es reconocida por estar casada con el exfutbolista David Beckham.

Durante los últimos meses la diseñadora Victoria ha creado una colección de ropa deportiva ideal para todo tipo de silueta, la misma incluye bolsos, zapatillas, buzos, tops y calzas, todos "sin costuras", este nuevo proyecto va de la mano de la prestigiosa marca deportiva Reebok, además cada prenda tiene impreso el logo de Victoria Beckham y el de Reebok.

Sin duda esta nueva colección ha causado sensación en el ámbito de la moda, pues varios artistas se han animado a incluir estas prendas en sus outfits para su rutina deportiva, una de ellas es Shannon de Lima, quien lo ha hecho público a través de sus redes sociales, pues compartió una imagen en su perfil de Instagram donde presume un look deportivo en color negro, y realiza una pose que ha sido repetida en varias ocasiones por la esposa de David Beckham.

En esta ocasión la modelo venezolana acompañó su publicación con el siguiente mensaje “La nueva ropa deportiva de @victoriabeckham me hace sentir muy cómoda en casa ❤️ New collection! #vbreebok my new favorite 🙌🏼 quedé agotada después de esta foto”.

Esta publicación contó con el agrado de sus fieles seguidores, quienes no dudaron en manifestarse dando like y dejando cientos de comentarios ante el posteo, por otra parte una de las celebridades que reacciono ante el retrato fue su ex esposo Marc Anthony quien le dio “Me gusta” a la instantánea de Shannon.