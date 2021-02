Rodeada de cadenas: Dua Lipa desborda talento en una instantánea fuera de serie

La modelo y cantante inglesa de 25 años, Dua Lipa ha logrado una carrera muy sólida y esto se debe a que cuenta con una maravillosa voz y un talento inigualable. Por este motivo se ha convertido en una de las artistas más importantes del mundo y recientemente se asoció a cuatro reconocidos DJ’S franceses para relanzar su single “Fever”. Gracias a su combinación de estilos ha logrado convertirse en una de las artistas del momento.

La intérprete del tema “Scared to be lonely” está viviendo el mejor momento de su carrera profesional. Gracias al lanzamiento de su último disco titulado “Future Nostalgia" ha logrado posicionar sus temas entre la lista de las canciones más escuchadas alrededor del mundo, entre los temas que forman parte de este maravilloso disco se encuentra “Break My Heart" y "Don't Start Now".

Dua Lipa también traslada su popularidad a las redes sociales, ya que posee 60.2 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Por esa vía suele mantener muy entretenidos a sus seguidores con elocuentes y cautivadoras publicaciones.

Hace pocas horas Dua Lipa compartió en las historias de su perfil en Instagram una postal, donde se puede apreciar que se encuentra rodeada de cadenas, en la misma desbordó talento en una instantánea fuera de serie. En la imagen se observa que la joven oriunda de Londres, Reino Unido, presume de su hermosura frente a la luz de la luna.

El material al cual se hace referencia refleja las cualidades artísticas de la europea, pues es una forma de promocionar su nuevo proyecto profesional, el mismo se podrá disfrutar a partir del 12 de febrero, una vez más el talento de Dua Lipa fue el protagonista.