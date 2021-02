Luis Majul habló de la crisis y mandó a Alberto Fernández al lugar más indicado

Luis Majul lanzó una dura crítica de la situación económica de nuestro país, y se refirió a su experiencia en ir al supermercado hace unos días, lugar al que mandó a Alberto Fernández para que corrobore la difícil situación que atraviesan millones de argentinos.

“Es algo que suelo hacer cada tanto (ir al supermercado), una experiencia que le recomendaría repetir al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y también a los líderes de la oposición”, dijo el conductor de Esta mañana (Radio Rivadavia)..

Luego agregó: “Saqué una conclusión obvia pero no por eso menos preocupante: casi ninguna unidad parece valer menos de 100 pesos. Me pareció ofensivo el precio del limón: 220 pesos el kilo. El del pomelo también: 169 pesos el kilo. El yogurt de 200 gramos casi 80 pesos, y sin el agregado de cereal. El kilo de tomate, 80 pesos. No fui hasta la góndola de la carne porque no necesitaba, pero me dijo el repositor que los cortes populares todavía no estaban disponibles”.

“Después prendí la tele y anoté el precio de los cortes de carnes populares. Los que el Dipy dice que ni siquiera se los debería comprar para el perro. Anotá, o recordá, si tenés buena memoria: tira de asado 399 pesos, vacío 499, matambre 549, tapa de asado 429, cuadrada o bola de lomo 489, carnaza 359, falda 229 y roastbeef 399 pesos. Se supone que están, en promedio, 20% más bajo de lo que costaban en diciembre”, acotó Majul.

Frente a ese panorama, Majul remarcó que “con estos precios, me cuesta creer que la inflación de enero ronde el 4%”.

Finalmente, el conductor reflexionó sobre los jubilados que cobran el haber mínimo, y arremetió contra el Gobierno: “Sé que quieren ganar las elecciones de medio término a cualquier precio, pero alguien les tendría que decir que la política económica de la que se enorgullecen no estaría funcionando del todo bien”, finalizó.