Rocío Oliva lanzó una grave acusación contra la familia de Maradona tras el video viralizado

A meses de la muerte de Diego Maradona, todavía no hay una resolución judicial sobre las circunstancias que rodean al trágico desenlace del ícono del fútbol. A su vez, en paralelo avanza todo lo que tiene que ver con la repartición de la herencia del Diez, y el proceso podría extenderse durante unos meses más.

Este miércoles, en Polémica en el bar, pasaron el último video de Maradona, que se viralizó hace algunos días. La panelista Rocío Oliva, expareja de Diego, enfatizó: “Hay dos cosas que están acá, está la Justicia y lo mediático que es totalmente paralelo. Estamos todos concentrados en lo mediático y nos estamos olvidando de la parte judicial que es la real”.

Luego, agregó que “no se gana mucho mostrando estas cosas”, en referencia al video en cuestión. Y ahí Oliva lanzó una grave acusación contra el entorno más cercano de Maradona: “Alguien de ese entorno, de esa familia o de quien sea es quien saca ese material porque los fiscales no van a darlo”, enfatizó contundente.

Recordemos que hasta el momento, Rocío no ha podido despedirse del ídolo futbolístico. “Anoche pasé por al puerta del cementerio y había dos patrulleros”, comentó. En ese momento, Chiche Gelblung, la incentivó a entrar, expresando que si ella dice “soy Rocío Oliva y vengo a ver la tumba de Diego”, la iban a dejar ingresar.

Para finalizar, Oliva fue categórica: “No, no me dejan. Ya pasé un mal momento, no lo voy a pasar otra vez”.