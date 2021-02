Nicole Neumann cada vez más cerca de Pampita: ¿se viene el gran anuncio?

Nicole Neumann y Pampita tienen un largo historial de confrontación, pero estos tiempos de pandemia las encuentran camino a lo que podría ser un próximo gran anuncio de reconciliación.

Recordemos que en agosto del año pasado, Neumann dio positivo de coronavirus y pasó el aislamiento junto a sus tres hijas, situación similar a la que está atravesando en estos días la conductora junto a sus niños.

En aquel momento en que Nicole la pasó mal, Pampita se solidarizó en su programa por NET TV y expresó: “No es que vamos a forjar una amistad ni mucho menos, pero estamos grandes para engancharnos con la pelea entre la rubia y la morocha. Eso pasó hace 20 mil años. Entre mujeres nos tenemos que tratar bien, apoyarnos, cuidarnos. Si empezamos a poner entre todas ese granito de arena la sociedad puede cambiar”.

Y ahora que es Pampita quien está pasando un momento complejo, ya que en las redes fue hostigada por no haber respetado el aislamiento al volver de un viaje de vacaciones, Nicole Neumann salió a apoyarla y en diálogo con Teleshow dijo: “A mí me hicieron muchos lo mismo y ella empatizó con mi enfermedad y la de mis hijas. Es horrible que en momentos de enfermedad y vulnerabilidad la gente te pisotee. Como ella hizo público el apoyo, sentí hacer lo mismo. Encima está transitando un embarazo que ya te pone híper sensible".

A su vez, en declaraciones a Paparazzi, Nicole dio más detalles de su acercamiento a su colega: “Yo le mandé mensaje privado con mi número de teléfono, el día de mañana si quiere me contestará. Mis grupos fans de Instagram me avisaron que me empezó a seguir, y decidí seguirla también. Siempre prefiero estar bien con todo el mundo”.