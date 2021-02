El encendido mensaje de Romina Pereiro tras la renuncia de Jorge Rial a Intrusos

Tras algunas versiones cruzadas, finalmente este miércoles Jorge Rial confirmó al aire su salida de Intrusos, el legendario ciclo de espectáculos que conduce desde hace un par de décadas. El polémico periodista expresó que necesitaba buscar nuevos horizontes y que sentía que ya había terminado una etapa.

Rial también comentó que para dar ese importante paso, contó con el apoyo de su entorno más cercano y su pareja, Romina Pereiro, lo apoyó incondicionalmente en este camino hacia un nuevo desafío. Recordemos que el conductor estará al frente de un nuevo programa desde el mes de marzo, TV Nostra, un envío de política y actualidad que supondrá un desafío profesional para Jorge.

Según trascendió, el ciclo tendrá una producción compuesta por exproductores de 678, y el canal América está apostando fuertemente a que el debut sea por lo alto.

Este jueves, Pereiro decidió volcarse su cuenta de Twitter para expresar su sentimiento hacia el nuevo rumbo de Rial. “Te amo y me gusta saber que no te conformás. Que te la jugás”, escribió en los comentarios del video que compartió el presentador luego de contar que no estará más en "Intrusos".

“Uno cree que se las sabe todas, en la vida y en el laburo, que tiene todo medido y controlado. No es así. Me pasó hoy cuando fui a ‘ Intrusos’ a anunciar que lo dejé. Para mí fue mucho más que un programa de televisión, fueron veinte años de convivir y haber formado una familia virtual con ustedes”, expresó el conductor en el video que compartió en la red.