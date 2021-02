Con cautivador atuendo Selena Gomez anuncia su debut en Premios lo Nuestro

Selena Gomez ha comenzado este nuevo año con todo, ya que en este mes lanzó su primer single en español titulado “De una vez”, el mismo se ha convertido en todo un éxito y hasta el momento acumula más de 50 millones de reproducciones en YouTube, pues gracias a su talento y su inigualable simpatía Selena cuenta con 208 millones de seguidores en su cuenta oficial en Instagram.

Hace pocos días Selena conquistó a todos sus seguidores con un nuevo tema en español y esta vez se lo hizo junto a Rauw Alejandro con un single titulado "Baila conmigo", el mismo ha causado sensación en redes sociales y hasta el momento acumula más de 25 millones de reproducciones en YouTube.

Lo cierto es que hace pocas horas la intérprete del tema compartió en las historias de su perfil oficial en Instagram que debutará en los premios lo nuestro pon su último sencillo en español titulado baila conmigo esta vez los escenarios los diarios de esta prestigiosa premiación contarán con la participación de Selena Gomez y Rauw Alejandro, el evento se llevará a cabo en la ciudad de Miami el 18 de febrero.

El Talento musical de Selena y rauw Alejandro se unirán a Daddy Yankee Marc Anthony y Maluma quienes también están programados para realizar su actuación durante el espectáculo.

Recordemos que en el 2019 Gómez fue nominada en dos ocasiones al Premio Lo Nuestro en esta ocasión junto con junto con DJ Snake, Ozuna y Cardi B, se llevaron a casa el trofeo de Colaboración Crossover por "Taki Taki", durante el 2020 nominada la misma categoría por su tema "I Can't Get Enough" con Benny Blanco, J Balvin y Tainy.