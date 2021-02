Tras la renuncia de Jorge Rial a Intrusos, revelan quién lo reemplazará en la conducción

Tras múltiples versiones cruzada, Jorge Rial reapareció en vivo este miércoles en Intrusos y confirmó su salida del legendario programa de chimentos.

“De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información. Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí”, expresó Rial.

Y agregó: “Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año. No me voy porque me haya peleado con nadie”.

Además, el condutor contó detalles de su próxima apuesta en el canal América, un ciclo de política y actualidad que se llamará TV Nostra.

Una vez confirmada la renuncia de Jorge Rial, la duda que más intriga es quién se pondrá al frente de un envío tan identificado con su histórico líder. En este sentido, trascendió que a pesar de que se barajaron nombres posibles como el de Horacio Cabak, lo cierto es que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich seguirán al frente en formato de dupla.

Pallares lleva unos años dentro del staff permanente de Intrusos y además forma parte activa de la producción supervisando todo tipo de detalles, y Lussich con su sección "Los Escandalones" supo imprimirle una cuota de renovación a un programa que ya venía dando señales de desgaste.