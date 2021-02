Jorge Rial contó detalles del nuevo programa que conducirá tras renunciar a Intrusos

Este miércoles, Jorge Rial apareció en Intrusos y confirmó su salida del legendario programa de espectáculos tras haber estado al frente del ciclo durante dos décadas. Más allá de que su renuncia generó un gran impacto en los medios, lo cierto es que el conductor continuará en el canal América, pero con una apuesta diferente.

Su nuevo proyecto se llamará Tv Nostra, y Rial adelantó: “Vamos a hablar de actualidad, de política. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el periodista pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘politucedes’, porque está plagado y al político no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo. Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia”.

Luego agregó: “No nos vamos a reír con los políticos, porque ellos no están en la platea, están en el escenario por decisión propia. Otro tema interesante es su vida privada, que no tienen, porque influye en sus decisiones”.

El polémico periodista también aclaró que el envío no solamente incluirá temas vinculados con política, sino también cualquier suceso de interés que haya ocurrido durante el día. A su vez, indicó que el ciclo saldrá de 21 a 22:30

En un año que estará más signado por la lucha por el rating que nunca, desde la producción están buscando abrir con una figura importante. En este sentido, Rial adelantó que se trata de una personalidad internacional que suele hablar poco en los medios.

Con respecto al nombre Tv Nostra, el confesó: “Por esa cosa que siempre dicen de que soy mafioso, que siempre me causó mucha gracia”.