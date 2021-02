Verónica Lozano opinó sobre Nicolás Wiñazki: "Me pareció un sonso"

En una reciente entrevista en La Once Diez, Vero Lozano no pudo evitar hablar del tema que la puso en el ojo de la tormenta algunos meses atrás: su burla a Nicolás Wiñazki luego de que él reclamara, a punto del llanto, que quería conocer a su sobrina recién nacida en plena cuarentena. Fiel a su estilo se expresó sobre lo que ocurrió.

"Lo que pasó con Nico tuvo consecuencias: la gente que se sintió identificada con lo que él estaba diciendo me odió. Me dijeron que era insensible, que no tengo familiares... Pero a todo hay que ponerle un contexto: era el principio de la pandemia, estábamos todos muy sensibles", señaló. "En ese momento, tocabas el picaporte y no sabías si te ibas a morir”, agregó.

"Honestamente, no tengo nada contra él”, remarcó. “No me crucé ni hablé con él. Lo que hice fue muy gracioso para algunos y para otros fui una estúpida absoluta. Fue algo que dijo él, pero si lo hubiera dicho otra persona, hubiese reaccionado igual. Fue algo muy chiquito, pero como de batifondo está la grieta... Simplemente eso, no fue nada contra él. Me pareció, sí, un sonso diciendo eso, pero no fue mi intención burlarme. Representaba lo que muchos ciudadanos pensaban, que ‘hay que aguantársela’. Que manden una foto por WhatsApp y listo”, expresó.

Además, también habló sobre su ciclo en la TV argentina que cumplió 1000 programas al aire. "Los equipos se van renovando año a año. En eso, la televisión es muy cruel. Incluso, los contratos de los conductores son por un año, pero si al mes el programa no funciona, te avisan y fuiste. Es desgastante, pero es lo que uno elige y aceptás las reglas de juego", señaló.

Diego Ramos es una de las últimas incorporaciones del panel y ella se mostró muy conforme con su desempeño en el ciclo de Telefe. "Estoy chocha con él, pero no sé si se va a quedar o se va a terminar yendo al nuevo programa de Jorge Rial. Yo le dejé a Diego la decisión en sus manos. Que decida lo que quiera. Le dije que yo soy feliz si se queda, pero que no me gusta condicionar al otro", contó.