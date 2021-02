Dalma Maradona contó por qué rechazó estar en MasterChef Celebrity 2

La gran revelación de la primera temporada de MasterChef Celebrity fue Claudia Villafañe quien se consagró como la gran ganadora. Por ello, no es extraño que la producción haya tenido en cuenta a Dalma Maradona para la segunda entrega del ciclo televisivo. Sin embargo, a pesar de la tentadora oferta que le realizaron a la hija de la empresaria, esta optó por rechazarla. Ahora, en un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram la joven explicó el motivo.

"¿Te gustaría estar en MasterChef?", le consultó un internauta. "Disfrute mucho de ver a mi mamá ahí y me convocaron para la segunda temporada, pero dije que no porque no me sentía preparada anímicamente para hacerlo", señaló la joven que hace tres meses perdió a su papá.

Sus fanáticos aprovecharon también para consultarle sobre el astro del fútbol. "¿Qué es lo más lindo que recordás de tu papá?", indagó un usuario. "De mirarnos y tentarnos de la risa. De verlo llorar de emoción entre el público cuando le regale una obra de teatro. Lo recuerdo todos los días. Por supuesto me quedo con lo bueno", expresó.

"¿Roma te pregunta por su abuelo?", preguntó otro. "Roma lo tiene muy presente todos los días. Pego un sticker de él en su vasito y le da un beso todos los días. También a veces me pide de llamarlo por FaceTime", contó.

Finalmente aclaró una "pregunta recurrente" sobre Diego Maradona relacionada a los conflictos judiciales. "Si creo que se va hacer justicia por mi papá. No voy a parar hasta que eso suceda. Profesionales de la salud comandados por un hijo de p***. Hasta que no estén todos presos no voy a parar", señaló.