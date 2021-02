El incómodo momento que vivió Pía Shaw en el baño de una famosa

Pía Shaw contó a sus nuevas compañeras de Los ángeles de la mañana cuál fue la situaciones más incómodas que vivió en la casa de un famoso.

Fue Ángel de Brito quien quiso saber si era verdad que una vez tuvo un problema con un inodoro durante una visita a la casa de una actriz. "Sí, es verdad. La famosa me preguntó ‘¿Querés hacer lo primero o lo segundo?’, porque no había agua. No quería hacer lo segundo, gracias a Dios, pero me trajo el balde porque no tenía plata de verdad. Un amor ella, pero estaba pasando un momento complicado", le contestó la panelista.

Y explicó por qué la famosa en cuestión no tenía agua: "No andaba la cadena del inodoro, entonces le dije ‘puedo pasar a un baño’, pero no había agua. Fue en una casa de campo... Se le había roto, pero venía de pasar una situación complicada".

Entonces, dio varias pistas para que sus compañeras adivinaran de quién se trataba. "Era como una casita donde ella se ha dedicado a muchas cosas. Es actriz, trabajó en varias obras. No aparece mucho públicamente", dijo.

Como nadie adivinaban, Pía reveló que sucedió en la casa de Noemí Alan y que a pesar de la incomodidad del momento hoy lo recuerda con mucho humor.