Sincericidio: Alejandra Maglietti confesó cuál fue la "peor mentira" de su carrera artística

Tras haber deslumbrado a su gran cantidad de fans en la red con una foto al natural y al borde de la censura, la modelo y panelista de Bendita, Alejandra Maglietti estuvo como invittada este miércoles en el programa Flor de equipo (Telefe).

La abogada enfrentó una de las secciones más llamativas del ciclo, "el cuestionario intragable". Una vez que aceptó el desafío, Flor preguntó de lleno: "¿Cuál fue la peor mentira que dijiste en el medio?".

Lejos de esquivar la consulta, Maglietti respondió con un sincericidio: “Hacer que cantábamos con las Electrostars. Ni siquiera era nuestra voz, era todo un arreglo. La idea fue nuestra, sabíamos que cantábamos muy mal, pero vino una chica que doblaba nuestras voces. Fuimos un exitazo. Se ve que no era tan importante que cantemos”, bromeó, entre risas.

Recordemos que las Electrostars fue una banda de chicas que tuvo éxito pasajero. En el combo, Maglietti estaba acompañada por Victoria Vanucci, Ivana Paliotti y Dominique Pestaña.

Luego, la modelo contestó el nombre del famoso con el que le gustaría protagonizar una escena romántica. Sin muchos preámbulos, soltó exultante: ¡Leonardo Sbaraglia!.

Durante la divertida entrevista, Maglietti también se refirió a los rumores sobre algo más que una relación laboral entre Beto Casella y Edith Hermida. “No lo puedo contestar, no puedo. Somos un grupo de amigos del cual no puedo hablar. Se quieren mucho, mucho, pero no pasa de ahí. Es como un amor platónico. En realidad es Edith la que está todo el tiempo tratando de que pase algo, lo vuelve loco. A veces se pone intensa, molesta”, detalló.