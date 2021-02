Alejandra Maglietti encendió la red con una postal al natural y al borde de la censura

Alejandra Maglietti volvió a encender la red con una foto en su cuenta de Instagram, en la que posó al natural y cubriendo su pecho con su pelo.

En este último tiempo, la abogada y panelista de Bendita se muestra más linda que nunca y ahora decidió recordar una imagen que hizo sin maquillaje. “#TBT de una foto que me hizo hace algunos años atrás (no recuerdo bien cuantos, pero varios)”, escribió en el epígrafe Maglietti junto a la postal.

También le dedicó unas palabras al fotógrafo Guillermo Fridman.“@guillermofridman que me convenció de hacerlas sin make up ¡Y salió esto porque él es un genio!”, señaló la periodista y conquistó más de 90 mil likes a pocas horas de la publicación.

Recientemente, Maglietti hizo una declaración íntima sobre su relación con Jonás Gutiérrez. Al hablar sobre la ruptura con el futbolista, afirmó: “Los jugadores tienen lesiones, viajes... Muchas cuestiones que obligan a la persona que está a su lado a ponerle mucha energía. Y lo que me pasó es que me olvidé un poco de mí. Dejé de ponerle energía a lo mío, a lo que me estaba pasando a mí, a lo que estaba viviendo. Ahora volví a centrarme en mí y me doy cuenta de que a nivel profesional me empezó a ir mucho mejor. Puede ser que yo haya dado más que él... A mí me tocó acompañar. Entonces, por ahí, una siente que dio un montón y capaz que el que lo está viviendo está preocupado por sobrevivir”.